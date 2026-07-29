В Красноярске обновили восемь участков дорог

Так, на Авиаторов модернизируют больше трех километров дорожного полотна. Здесь переносят поворотный шлюз ближе к улице Алексеева и делают дополнительные полосы для разгона и торможения, чтобы разгрузить проезжую часть в вечерний час пик и снизить аварийность. За прошлый год на этом участке случилось 33 аварии, в пяти из них пострадали люди. Движение по обновленной дороге обещают запустить до конца августа.