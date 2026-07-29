В Красноярске школу № 70 на Аэровокзальной отремонтировали на 65%

В Красноярске продолжается капитальный ремонт школы № 70 на улице Аэровокзальной, 4 г. Готовность объекта оценивают в 65%. Школа была построена в 1956 году, а в 2020-м ее закрыли из-за аварийного состояния. Ремонт стал социальным обязательством застройщика по договору о комплексном развитии территории на Партизана Железняка. Такое взаимодействие города и застройщика — пример развития социальной инфраструктуры в уже давно сложившемся районе. Рядом появились новые жилые комплексы, и сейчас ведется активное строительство, поэтому обеспечить район школьными местами — важная задача, — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шадрин. [caption id= «attachment_372484» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Основные работы по укреплению здания уже завершены. Строители обновили кровлю, усилили перекрытия, фундамент и несущие конструкции, выполнили стяжку полов на всех этажах, установили оконные блоки и радиаторы отопления. Сейчас заканчивают укладку керамогранита на стенах и полах, завершают сантехническую разводку, монтируют витражи в спортзале и приступают к отделке оконных откосов. В августе начнут шпатлевку и покраску стен и потолков в кабинетах. Параллельно идет облицовка фасада, сейчас выполнено около 30% от запланированного объема, также строители демонтировали центральное крыльцо и подготовили основания под фундаменты боковых крылец. [caption id= «attachment_372485» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] По словам инвестора — директора строительной компании Михаила Серова, благоустройство территории планируют выполнить до конца сентября. По договору все работы должны завершиться в ноябре 2027 года, однако подрядчик рассчитывает закончить ремонт досрочно — в мае, чтобы дети смогли пойти в школу уже 1 сентября 2027-го. Напомним, что вход в красноярский зоопарк «Роев ручей» планируют перенести ближе к остановке.