FlyArystan обратилась к пассажирам аэропорта Астаны с предупреждением из-за «Игр будущего»

Как отметили в авиакомпании, в связи с проведением в Астане международных «Игр будущего — 2026», с 29 июля в городе возможны временные ограничения движения транспорта и перекрытия отдельных участков дорог, в том числе по дороге в аэропорт.
«В связи с этим просим заранее проверять дорожную ситуацию, учитывать возможные заторы и планировать поездку в аэропорт с запасом времени. Рекомендуем прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы без спешки пройти все предполетные процедуры: не менее чем за 2 часа до вылета на внутренних рейсах; не менее чем за 3 часа до вылета на международных рейсах», — сказано в релизе.
В компании добавили, что своевременное прибытие в аэропорт является личной ответственностью пассажира.
Напомним, накануне полиция Астаны сообщила о переходе на усиленный режим несения службы с 29 июля по 9 августа из-за международного турнира «Игры будущего».