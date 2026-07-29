FlyArystan обратилась к пассажирам аэропорта Астаны с предупреждением из-за «Игр будущего»

«В связи с этим просим заранее проверять дорожную ситуацию, учитывать возможные заторы и планировать поездку в аэропорт с запасом времени. Рекомендуем прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы без спешки пройти все предполетные процедуры: не менее чем за 2 часа до вылета на внутренних рейсах; не менее чем за 3 часа до вылета на международных рейсах», — сказано в релизе.