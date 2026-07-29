Волгоградские новости 29 июля: сирена на шлюзах, сильный пожар — видео

«Такое ощущение, что к ночи вся нечисть собирается на дорогах: мотоциклы, квадроциклы, КамАЗы со свистящими трубами, машины без глушителей, скрипящие, звенящие, тарахтящие автобусы завывают на последнем издыхании как сирены… Просто фильм ужасов. А ведь раньше на это внимание не обращали», — размышляет одна из волгоградок.