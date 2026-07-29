Волгоградские новости 29 июля: сирена на шлюзах, сильный пожар — видео

Беспилотную опасность вновь объявляли в Волгоградской области в ночь с 28 на 29 июля. Десятки тысяч волгоградцев из разных концов региона не спали и прислушивались к тишине, ругая нарушающих её мотоциклистов и водителей мопедов.
Ровно в то же время, как экстренные службы предупредили о необходимости укрыться в безопасное место, на севере Волгограда вспыхнул масштабный пожар — полыхающее пламя было видно издалека, пока нет информации о его причине и последствиях.
Об этих и других событиях минувшей ночи и ожиданиях дня 29 июля — в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность: всё обошлось.
Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области в 23:33 28 июля. Жителям региона как всегда посоветовали занять безопасные места и оставаться там до утра, пока опасность не будет отменена.
Почти сразу же после официальных сообщений о беспилотной опасности местные жители сообщили о взвывшей сирене на шлюзах. В другой части города волгоградцев взволновал вертолёт в небе.
«Низко так летел, напугал даже», — делится жительница северного района.
Её успокоили — это всего лишь «крылатая скорая» — санавиация регулярно доставляет пациентов в Волгоград.
Между тем, пока неспящие прислушивались к каждому звуку, город продолжал жить обычной жизнью.
«Такое ощущение, что к ночи вся нечисть собирается на дорогах: мотоциклы, квадроциклы, КамАЗы со свистящими трубами, машины без глушителей, скрипящие, звенящие, тарахтящие автобусы завывают на последнем издыхании как сирены… Просто фильм ужасов. А ведь раньше на это внимание не обращали», — размышляет одна из волгоградок.
«Идите-ка спать. Не первый раз. Что устраивать панику?» — возразил мужчина.
Опасность отменили с 05:39. Судя по отсутствию официальных сообщений, этой ночью всё обошлось.
Пожар: горело на севере Волгограда.
В Краснооктябрьском районе случился ночью пожар. Кадры с места происшествия появились в местных чатах незадолго до полуночи. По словам очевидцев, пламя с клубами дыма бушевало неподалёку от улицы Алёшинской.
Предположительно горела мусорка. Слышны звуки, похожие на выстрелы. Местные жители утверждают, что на этом месте уже образовалась огромная свалка, куда выбрасывают «всё, что ни попадя». Горожанам пришлось закрыть окна из-за невыносимого запаха гари.
«Прямо какая-то банда мусорных пироманов завелась в Волгограде», — предполагают горожане, учитывая, сколько таких пожаров случилось за последнее время в городе.
«Так и что это было?» — интересуются волгоградцы в отсутствии официальных комментариев от регионального ГУ МЧС.
«Видимо, мусор убрали своими силами», — выдвинул версию один из жителей города.
ДТП: родители ищут самокатчицу, покалечившую младенца.
В городе Волжском семья с грудным ребёнком продолжает разыскивать девочку-подростка, которая врезалась на самокате в детскую коляску у дома на Пушкина, 48. Само происшествие в кадр не попало, слышно только, как водитель СИМ просит прощения у мамы малышки.
Далее на камеру попала машина скорой, спешившая на помощь пострадавшему младенцу, и уезжающая прочь самокатчика. Родители просят откликнуться очевидцев и водителей припаркованных рядом с местом происшествия автомобилей с видеорегистраторами.
Авария с фурами: двое погибли.
Тем временем прокуратура области взяла на контроль ход проверки, начатой следствием после ДТП в Дубовском районе. Накануне около двух часов дня на трассе Р-228 Волгоград — Саратов — Сызрань столкнулись два бензовоза. Оба водителя погибли. Одному было 54 года, другому 59 лет.
Красота в ленту: волгоградские мустанги.
Удивительными кадрами поделились наши коллеги их РИАЦ — они засняли с высоты птичьего полёта табуны лошадей.
По легенде мустанги волгоградских степей поселились в природном парке «Цимлянские пески» в Чернышковском районе ещё во время Сталинградской битвы, когда оставались без хозяев и уходили в степь. Теперь в Чернышковском районе обитают целые табуны одичавших лошадей.
Иллюзии развеяла местная жительница — диких лошадей в Волгоградской области нет, у каждой есть свой хозяин, хотя растут животные на вольных хлебах. Они ухожены, накормлены и не страдают от недостатка медпомощи. Но зрелище удивительно красивое. Как и легенда.
Оленья луна: обряд на богатство.
В небе взошла Оленья луна. Наблюдать июльское полнолуние можно было уже минувшей ночью, но и в предстоящую она прекрасно будет видна на фоне звёзд как огромный янтарный диск.
Даже если вы не верите в приметы и считаете их народной глупостью, оставьте на всякий случай на ночь на подоконнике раскрытый кошелёк с крупными купюрами. По поверью, это привлечёт богатство.
Погода: будет прохладнее.
Кратковременные осадки и грозу пообещали синоптики жителям Волгограда 29 июля. И не обманули — дождик моросит уже с утра. При грозе порывы юго-западного и западного ветра усилятся до 15−18 м/с, температура днём будет не выше 25−27º, предстоящей ночью — 14−16º
В районах области с утра также местами дожди и грозы, при которых ветер может разбушеваться до 15−20 м/с. Днём по прогнозам температура будет держаться на уровне 22−27º, к ночи опустится до 12−17º.
«Машковские дни»: юбилей художника.
В станице Михайловской проходит фестиваль «Машковские дни». В честь юбилея прославленного художника Ильи Машкова живописцы региона напишут пейзажи, в которых отразят красоты его малой родины. Основные мероприятия состоятся 31 июля.
О массовом отключении света и газа в Волгограде и области — по ссылке. О других событиях в течение дня — на сайте vlg.aif.ru.
Видео: max.ru/vlgchp, РИАЦ.