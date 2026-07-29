Минздрав Турции ответил на запрос Роспотребнадзора о вирусе Коксаки

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции 21 июля. По данным российского ведомства, несколько человек, включая детей, заболели в отеле IC Santai Family Resort в турецком Белеке. В Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что российские туроператоры и страховые компании не наблюдают вспышек заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Власти Антальи также не подтвердили информацию о массовом заражении россиян.