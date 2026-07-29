Мошенники начали представляться сотрудниками киберполиции

МВД России предупредило о появлении в Telegram мошеннического бота, который выдает себя за официальный сервис киберполиции.
Злоумышленники предлагают оформить платную подписку для защиты от киберугроз или просят ввести шестизначный код. Получив его, мошенники могут получить доступ к аккаунту пользователя.
В ведомстве напомнили, что подразделения киберполиции не оказывают платных услуг по информированию граждан, а любые подобные предложения являются мошенническими.
В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.