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Мошенники начали представляться сотрудниками киберполиции

МВД России предупредило о появлении в Telegram мошеннического бота, который выдает себя за официальный сервис киберполиции.

МВД России предупредило о появлении в Telegram мошеннического бота, который выдает себя за официальный сервис киберполиции.

Злоумышленники предлагают оформить платную подписку для защиты от киберугроз или просят ввести шестизначный код. Получив его, мошенники могут получить доступ к аккаунту пользователя.

В ведомстве напомнили, что подразделения киберполиции не оказывают платных услуг по информированию граждан, а любые подобные предложения являются мошенническими.

В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.

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