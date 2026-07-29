В Красноярске молодая пара пытались вынести из магазина продукты на 11 тысяч рублей

Инцидент произошел ночью в магазине на улице 9 Мая. На охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация, после чего на место приехал экипаж вневедомственной охраны. Сотрудник службы безопасности рассказал, что за кассовой зоной остановили двух покупателей.