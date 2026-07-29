В Красноярске молодая пара пытались вынести из магазина продукты на 11 тысяч рублей

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которых подозревают в попытке вынести неоплаченные товары из гипермаркета. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Инцидент произошел ночью в магазине на улице 9 Мая. На охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация, после чего на место приехал экипаж вневедомственной охраны. Сотрудник службы безопасности рассказал, что за кассовой зоной остановили двух покупателей.
По предварительным данным, они пытались пронести в рюкзаке неоплаченные продукты: мясо, молочную продукцию, сыры, колбасу, десерты, ягоды, сок и другие товары. Общая стоимость продукции составила более 11 тыс. рублей.
Задержанными оказались 25-летний мужчина и 23-летняя женщина. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.