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Ночью 29 июля порт Таганрога подвергся воздушной атаке

На порт Таганрога упали обломки сбитых воздушных целей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной воздушной атаки на регион 29 июля. По словам главы региона, помимо жилых кварталов, обломки сбитых аппаратов зафиксированы на территории морского порта Таганрога и местных промышленных предприятий. Возгораний на данных объектах не последовало, среди персонала пострадавших нет.

В целом, как уточнил губернатор, система ПВО отражала массированный налет. Было уничтожено порядка 60 беспилотников и ракет. Целями, наряду с Таганрогом, стали Батайск, Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский районы области и акватория Таганрогского залива.

К сожалению, удары по жилому сектору привели к жертвам и разрушениям. Ранее сообщалось о гибели женщины при падении обломков ракеты на многоквартирный дом. Жильцы этого здания эвакуированы в пункт временного размещения. Кроме того, пострадали еще два человека, их госпитализировали. В другом районе города зафиксированы повреждения частных домостроений, без огня и потерь среди жителей. На всех местах происшествий работают аварийные бригады.

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