Ночью 29 июля порт Таганрога подвергся воздушной атаке

К сожалению, удары по жилому сектору привели к жертвам и разрушениям. Ранее сообщалось о гибели женщины при падении обломков ракеты на многоквартирный дом. Жильцы этого здания эвакуированы в пункт временного размещения. Кроме того, пострадали еще два человека, их госпитализировали. В другом районе города зафиксированы повреждения частных домостроений, без огня и потерь среди жителей. На всех местах происшествий работают аварийные бригады.