В красноярских «Тихих зорях» завершается строительство новой школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ход работ на объекте накануне проверил депутат Заксобрания Илья Зайцев. По его словам, образовательное учреждение примет первых учеников уже 1 сентября.
Также здание осмотрела директор школы № 45 Юлия Каменская. В прошлом году она курировала подготовку своего учреждения после капитального ремонта в рамках проекта «Новая школа» и поделилась опытом организации работы перед открытием.
«У нее богатый опыт: она знает, как готовить школу после капитальных работ и как потом, вместе с родителями и учениками, обживать каждое пространство, вкладывая душу и сердце», — отметил Зайцев с своих соцсетях.
Сейчас в здании завершаются последние работы. После официальной приемки подрядчику предстоит устранить оставшиеся замечания, а коллективу школы — подготовить помещения к началу учебного года и провести генеральную уборку после строительных работ.
Как отметил Илья Зайцев, несмотря на оставшиеся организационные задачи, школа откроется в запланированный срок — 1 сентября. Ожидается, что за парты сядут более 1100 школьников, в том числе около 270 первоклассников.