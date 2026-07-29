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Нижегородский аэропорт снял ограничения для самолетов 29 июля

Ограничения ввели ночью из-за угрозы атаки БПЛА.

В нижегородском аэропорту имени Чкалова сняты ограничения для полетов. Об этом сообщили в Росавиации 29 июля.

Напомним, ограничения были введены ночью из-за угрозы атаки БПЛА. По данным на 08:25 часов утра, аэропорт полностью возобновил работу.

Ранее самолеты до Сочи и Москвы задержали в аэропорту Нижнего Новгорода.

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