Юрий Трутнев принял участие в спуске атомного крейсера «Ульяновск»

В Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера «Ульяновск» проекта «Ясень-М». В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства России — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находящийся с рабочей поездкой в Архангельской области.
Перед церемонией Трутнев осмотрел мощности предприятия «Севмаш». Именно здесь построено более половины атомного флота Советского Союза и России — 142 атомохода. Северодвинская верфь остаётся единственным в стране предприятием, выполняющим полный цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.
Атомный подводный крейсер «Ульяновск» был заложен в июле 2017 года. Это шестой корабль проекта «Ясень-М». После завершения строительства и испытаний он войдёт в боевой состав Военно-Морского Флота России. Шефство над крейсером возьмёт Ульяновская область, экипаж уже сформирован и проходит подготовку.
На церемонии Трутнев заявил, что усиление российского подводного флота имеет особое значение с учётом растущего интереса иностранных государств к Северному морскому пути и ресурсам Арктики.
«Приход в состав еще одного атомного крейсера — это очередной шаг к безопасности, шаг к тому, что сильнее станет Военно-Морской Флот России, что сильнее станет вся наша страна», — сказал полпред.
Сейчас «Севмаш» также строит атомные подводные лодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М», а также занимается обслуживанием и ремонтом кораблей.
Трутнев посетил крупнейший цех предприятия — эллинг № 2. Его длина составляет 430 метров, высота — 73 метра. В цехе, который появился в 1974 году, сегодня работают около 4 тысяч человек.