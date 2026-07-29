Юрий Трутнев принял участие в спуске атомного крейсера «Ульяновск»

Атомный подводный крейсер «Ульяновск» был заложен в июле 2017 года. Это шестой корабль проекта «Ясень-М». После завершения строительства и испытаний он войдёт в боевой состав Военно-Морского Флота России. Шефство над крейсером возьмёт Ульяновская область, экипаж уже сформирован и проходит подготовку.