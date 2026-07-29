Более 600 хабаровских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

С начала 2026 года материнский капитал на третьего и последующего ребенка получили 1574 семьи. Одним из самых популярных направлений использования поддержки стало улучшение жилищных условий — таким образом им воспользовались 602 семьи. Среди них и семья Гордеевых из Хабаровска. «В январе 2026 года я стала мамой в четвертый раз. Когда я узнала, что краевой материнский капитал увеличивается с рождением каждого последующего ребенка, очень обрадовалась: это действительно ощутимая поддержка для большой семьи», — рассказала Юлия Гордеева. С 1 июля этого года размер краевого маткапитала проиндексировали — теперь он составляет 404 126,13 рублей. Его размер увеличивается на 61,7 тысяч рублей с рождением четвертого и каждого последующего ребенка. Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать в центр соцподдержки населения по месту жительства, многофункциональный центр либо через портал «Госуслуги».