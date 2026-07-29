Хабаровчан приглашают на праздник Восточного военного округа

В Хабаровске 1 августа пройдут торжества, приуроченные к 108-й годовщине со дня образования Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На Комсомольской площади в субботу, в 17:00 начнется большая праздничная программа. Хабаровчане увидят выступление Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, а также творческих коллективов города.
Для гостей организуют учебное поле для управления беспилотными летательными аппаратами, проведут показы инженерного оборудования, техники радиоэлектронной борьбы, средств связи, багги и квадроциклов.
В Окружном доме офицеров откроются тематические выставки. В частности, посетители смогут увидеть трофейное оружие и экипировку, которую использует противник, а также обмундирование Вооружённых Сил Российской Федерации, экспозиции беспилотных летательных аппаратов.
На площади будут представлены Центр военно-спортивной подготовки молодёжи «Воин» и Уссурийское казачье войско. Все, кто придут на праздник, смогут посмотреть книги и экспозицию, посвящённую уникальному историческому событию — Хабаровскому процессу 1949 года.
В этот день будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты расскажут всем желающим о вакансиях, условиях военной службы и социальных гарантиях.
Прямо на площади военные угостят всех солдатской кашей и горячим чаем.