Каждый девятиклассник в Новосибирске сможет пойти в 10 класс

Если в выбранной школе свободных мест не окажется, родители могут обратиться в департамент образования. Специалисты помогут подобрать образовательную организацию, где есть свободные места. В этом году, например, в Калининском районе дополнительно открыли два десятых класса в школах № 105 и № 173.