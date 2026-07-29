Нижне-Волжскую набережную временно перекроют 1 и 2 августа

С 00:01 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): будет запрещена парковка у дома № 15а по площади Маркина (обе стороны) и у катера «Герой» (обе стороны). С 11:00 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): закроют движение на участке от улицы Широкой до паромной переправы. С 14:00 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): проезд ограничат на отрезке от улицы Широкой до дома № 49б по Рождественской улице.