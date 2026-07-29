Нижне-Волжскую набережную временно перекроют 1 и 2 августа

В Нижнем Новгороде на время спортивного праздника изменят схему движения по Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщается в МАКС-канале Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
В связи с проведением крупного спортивного мероприятия в ночь с 1 на 2 августа изменится привычный трафик. Движение транспорта и парковка по Нижне-Волжской набережной будут временно приостановлены.
График перекрытия участков:
С 00:01 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): будет запрещена парковка у дома № 15а по площади Маркина (обе стороны) и у катера «Герой» (обе стороны). С 11:00 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): закроют движение на участке от улицы Широкой до паромной переправы. С 14:00 пятницы (1 августа) до 01:00 субботы (2 августа): проезд ограничат на отрезке от улицы Широкой до дома № 49б по Рождественской улице.
Автомобилистам, чьи машины окажутся в зоне действия ограничений, настоятельно рекомендуют заранее переставить их на прилегающие улицы. Оставленный транспорт будет эвакуирован на штрафстоянку.
Дополнительную информацию о схеме объезда можно уточнить по телефону справочной службы: 417−17−07.
Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и выбирать альтернативные маршруты для поездок в пятницу вечером и субботу утром.
Напомним, временные ограничения вводились 25 июля на Гребном канале.