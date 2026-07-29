Омичам рассказали, как выглядят БПЛА и что делать, если заметили их

Беспилотник самолётного типа внешне напоминает уменьшенный самолёт. У него можно различить корпус, крылья и хвостовое оперение. Некоторые модели выполнены по схеме «летающее крыло»: у них нет заметного хвоста, а корпус плавно соединён с широкими крыльями. В отличие от обычного коптера такой аппарат, как правило, не зависает на месте, а движется по определённой траектории. Существуют и гибридные модели, совмещающие крылья с несколькими винтами: они могут взлетать вертикально, а затем переходить в горизонтальный полёт.