Омичам рассказали, как выглядят БПЛА и что делать, если заметили их

С начала лета омичи уже четырежды сталкивались с сигналами воздушной тревоги. Услышав громкую сирену, необходимо включить телевизор или радио. Если угроза БПЛА — беспилотных летательных аппаратов — официально объявлена, нужно срочно пройти в укрытия.
Но как различить беспилотник и что делать, увидев его?
Что такое БПЛА?
Беспилотный летательный аппарат — это воздушное судно, на борту которого нет пилота. Они не обязательно несут военную угрозу: беспилотники используют для съёмки, картографирования, сельскохозяйственных работ, наблюдения за пожарами и контроля инфраструктуры.
Определить назначение неизвестного устройства только по его внешнему виду невозможно. Появление аппарата в небе само по себе не означает атаку. Мы писали, например, что в Омском районе иногда можно встретить небольшие беспилотные самолёты, которые контролируют состояние магистрального нефтепровода.
Какие существуют типы БПЛА?
В небе чаще всего можно встретить беспилотники двух основных типов. Аппарат мультироторного, или вертолётного, типа имеет центральный корпус и несколько лучей с винтами. У квадрокоптера четыре винта, у гексакоптера — шесть, у октокоптера — восемь. Такие устройства способны вертикально подниматься, зависать на одном месте, быстро менять высоту и направление движения. Издалека небольшой коптер может выглядеть как тёмная точка или небольшой крест, а его работа обычно сопровождается ровным жужжанием.
Беспилотник самолётного типа внешне напоминает уменьшенный самолёт. У него можно различить корпус, крылья и хвостовое оперение. Некоторые модели выполнены по схеме «летающее крыло»: у них нет заметного хвоста, а корпус плавно соединён с широкими крыльями. В отличие от обычного коптера такой аппарат, как правило, не зависает на месте, а движется по определённой траектории. Существуют и гибридные модели, совмещающие крылья с несколькими винтами: они могут взлетать вертикально, а затем переходить в горизонтальный полёт.
Как отличить БПЛА от птицы или летательного аппарата?
На большом расстоянии беспилотник можно перепутать с птицей, небольшим самолётом или вертолётом. Отличительными признаками могут стать продолжительное движение по прямой, необычное зависание, резкие изменения высоты и характерный звук двигателя или винтов.
При этом не нужно оставаться на открытом месте, чтобы лучше рассмотреть аппарат. Тем более не следует пытаться самостоятельно установить его модель, происхождение или назначение.
А что тогда делать?
Прежде всего — покинуть открытое пространство. На улице следует зайти в ближайшее капитальное здание, подземный переход или другое доступное укрытие. Необходимо держаться подальше от окон, витрин и других стеклянных конструкций. Если быстро добраться до помещения невозможно, используйте для защиты бетонную стену, бордюр, углубление в земле или другую прочную преграду, и прикройте голову руками.
Омичам рассказали, как спастись при атаке дронов.
Находясь дома, в офисе или общественном здании, отойдите от окон и перейдите во внутреннее помещение без остекления — коридор, кладовую, ванную или комнату между несущими стенами. Если в доме есть подвал, подземный паркинг или оборудованное укрытие — спуститесь туда, не пользуясь лифтом. С собой возьмите телефон, зарядку или пауэрбанк, документы, воду и лекарства. Если услышали взрыв — не подходите к окну, чтобы посмотреть, что произошло.
Автомобиль — не лучшее укрытие от обломков и взрывной волны. Если предупреждение застало вас в машине, остановитесь у обочины, заглушите двигатель и выйдите. Затем пройдите в ближайшее здание, подземный переход, подвал или другое укрытие. Пассажирам общественного транспорта также рекомендуют после остановки покинуть салон и проследовать в укрытие, если это возможно и не противоречит указаниям водителя или экстренных служб.
После того как вы отошли в безопасное место, сообщите об увиденном по телефону 112. Назовите максимально точно место обнаружения, время, количество БПЛА и направление их движения. Полезно сообщить приблизительный размер, форму, цвет, наличие крыльев или нескольких винтов, характер звука, способность зависать и другие особенности, которые удалось заметить без приближения к объекту. Не следует выдавать предположения за установленные факты: диспетчеру важнее точное описание наблюдений.
Я увидел что-то похожее на упавший беспилотник. Что делать?
Отойдите немедленно! Упавший беспилотник или его фрагменты всё равно опасны. Даже внешне повреждённый аппарат может содержать источник питания, горючие материалы или неразорвавшиеся элементы.
Не приближайтесь, не трогайте и не пытайтесь разобрать устройство. Если беспилотник горит — не тушите его и не накрывайте его чем-нибудь. Наберите 112 уже с безопасного расстояния.
Кому-то ещё, кроме 112, можно рассказать о произошедшем? Я переживаю…
Не надо. Лучше попытайтесь отвести от обломков всех находящихся рядом.
Снимать беспилотник, работу противовоздушной обороны или последствия падения нельзя. Если уже что-то сняли, не публикуйте это в социальных сетях и не пересылайте журналистам.
Почему?
В Омской области официально запрещено распространять сведения о местах обнаружения и падения БПЛА, маршрутах их полёта, последствиях атак, расположении защищаемых объектов, а также о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничение распространяется и на репосты чужих публикаций. Такое решение приняла Региональная антитеррористическая комиссия.
На конец июля 2026 года размер штрафа за нарушение требований комиссии достигает 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для организаций. Уже есть прецеденты: несколько омичей привлекли к административной ответственности после того, как они опубликовали в Интернете кадры атаки на Нефтезавод 6 июля. Есть у запрета на съёмку беспилотников и практическая сторона:
При объявлении беспилотной опасности следите за сообщениями регионального правительства, МЧС, РСЧС и городских властей. Оставайтесь в укрытии до момента отбоя.