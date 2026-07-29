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У пассажирского самолета загорелся двигатель сразу после вылета из Новосибирска

Самолет из Новосибирска, вылетевший в Краснодар, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за возгорания двигателя.

Самолет из Новосибирска, вылетевший в Краснодар, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за возгорания двигателя. На борту находились 160 пассажиров.

Как пишет Om1 Новосибирск, экипаж принял решение о возврате сразу после вылета. Экипаж ликвидировал возгорание. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Воздушное судно принадлежит авиакомпании S7 Airlines.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведомство контролирует соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также следит за тем, чтобы пассажирам задержанного рейса предоставили положенные услуги.

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