В Британии инженера раздавило внутри топливного отсека пассажирского самолета

В Британии расследуют обстоятельства гибели 23-летнего авиаинженера, который получил смертельные травмы внутри топливного отсека пассажирского лайнера. Подробностями трагедии делится The Sun.
Молодой сотрудник авиакомпании Virgin Джорджи Бакстон находился в отсеке самолёта Boeing 787, когда его придавило тяжёлым оборудованием. Как передаёт издание, инцидент произошёл ещё месяц назад, а сегодня стало известно, что инженер скончался в больнице, не приходя в сознание.
Пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии и подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Врачи боролись за жизнь пациента в течение нескольких недель, однако спасти его не удалось.
Представитель авиационной отрасли сообщил, что причина смерти пока остаётся невыясненной, а полёты этого воздушного судна приостановлены до особого распоряжения. Эксплуатирующая компания уже направила официальный запрос производителю лайнера, чтобы выяснить, не связано ли происшествие с технической неисправностью борта.
Ранее KP.RU сообщал о другом несчастном случае на стройке в Усть-Луге. Тот инцидент произошёл во время высотных работ: мужчину зажало между корпусом люльки подъёмника и бетонной балкой эстакады. Полученные травмы оказались смертельными, и сотрудник скончался на месте.