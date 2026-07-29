В Британии инженера раздавило внутри топливного отсека пассажирского самолета

Молодой сотрудник авиакомпании Virgin Джорджи Бакстон находился в отсеке самолёта Boeing 787, когда его придавило тяжёлым оборудованием. Как передаёт издание, инцидент произошёл ещё месяц назад, а сегодня стало известно, что инженер скончался в больнице, не приходя в сознание.