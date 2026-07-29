Врач-неонатолог из Уфы рассказала, как снизить количество детей-инвалидов

— Причина стресса кроется и в том, что мы ушли от природы. Сейчас редко кто гуляет днем по два часа, а ведь наши гормоны светозависимы. Ночью должно быть темно, а мы спим с включенным телефоном или телевизором, просматриваем перед сном ролики в соцсетях. И даже если малыш спит, то это мерцание все равно отражается на нем. Оно разрушает мелатонин — гормон, который поддерживает естественные ритмы организма. Мелатонина мало, значит, утром мало и других гормонов, отсюда снижение когнитивных функций. Не случайно, более половины детей-инвалидов имеют ментальные нарушения. В основном к нам в центр обращаются с задержкой психо-речевого развития — это сегодня бич времени, — говорит врач.