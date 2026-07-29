8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской области

К примеру, в апреле 2026 года одну из таких свалок обнаружили в Городищенском районе. Площадь загрязненного отходами участка составила более 150 кв. м. Правообладателю земли было выдано предписание о принятии мер по ликвидации очага захламления и вводу сельхозугодий в оборот. Предостережение исполнено.