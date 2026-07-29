Депутат ЗСНО Владислав Атмахов вновь станет отцом

В своём посте в соцсети депутат от фракции ЛДПР отметил, что ожидание ребёнка — один из тех моментов, которые невозможно измерить должностями или достижениями. «Сегодня наша семья стала ещё на шаг ближе к самому важному событию в жизни. Совсем скоро нас станет больше», — написал Атмахов.