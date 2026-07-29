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Депутат ЗСНО Владислав Атмахов вновь станет отцом

Депутат подчеркнул значимость семейных ценностей для страны: по его словам, крепкая семья, забота друг о друге и воспитание детей — основа сильной России.

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов поделился радостной новостью: его семья ждёт пополнения. Об этом он сообщил в соцсетях.

29 июля Владислав Атмахов вместе с женой и дочерью узнал пол второго ребенка. По этому случаю депутат организовал мероприятие, на которое пригласил близких. Выяснилось, что семья Атмаховых ждет мальчика.

В своём посте в соцсети депутат от фракции ЛДПР отметил, что ожидание ребёнка — один из тех моментов, которые невозможно измерить должностями или достижениями. «Сегодня наша семья стала ещё на шаг ближе к самому важному событию в жизни. Совсем скоро нас станет больше», — написал Атмахов.

Депутат подчеркнул значимость семейных ценностей для страны: по его словам, крепкая семья, забота друг о друге и воспитание детей — основа сильной России. Он напомнил, что поддержка материнства и детства — один из ключевых государственных приоритетов, которому уделяют внимание и на федеральном уровне, и в Нижегородской области, и в программах ЛДПР.

«Будущее России — это наши дети», — убеждён Владислав Атмахов.

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