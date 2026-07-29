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Хабаровчанин под наркотиками сбил двух пешеходов — женщина погибла

В июне этого года 23-летний водитель грузовика, находясь под действием наркотиков, ехал задним ходом и сбил двух пешеходов в Индустриальном районе. Мужчина сам оказал пострадавшим первую помощь и позвонил в экстренные службы. 88-летняя пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи. Вторая потерпевшая лечится в больнице. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для.

В июне этого года 23-летний водитель грузовика, находясь под действием наркотиков, ехал задним ходом и сбил двух пешеходов в Индустриальном районе. Мужчина сам оказал пострадавшим первую помощь и позвонил в экстренные службы. 88-летняя пострадавшая скончалась от травм до приезда скорой помощи. Вторая потерпевшая лечится в больнице. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. С подсудимого взяли подписку о невыезде.