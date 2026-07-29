Хабаровские школьники съездили в Северную корею и научили сверстников нанайской игре

Делегация хабаровских школьников вернулась из Корейской Народно-Демократической Республики. Дети побывали в Пхеньяне, посетили современный курорт «Вонсан-Кальма» и стали участниками международной смены в детском лагере «Сондовон». Поездка продлилась две недели — с 15 по 27 июля. Школьники изучали корейский язык, знакомились с культурой страны и делились традициями родного края. Для юных корейцев организовали лекцию о вкладе советской науки в Победу над нацизмом, а также передали в дар нанайские шашки «Апокачи» — символ многонациональной культуры Хабаровского края. Организовали поездку педагоги школы № 80 — советник по воспитанию Владислав Кушниренко и учитель географии Александра Савкина.