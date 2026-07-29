Число выдворенных из России мигрантов выросло на 66%

На прошлой неделе Госдума более чем в два раза — до 45 — увеличила число статей КоАП, предусматривающих выдворение. Всего, как отметил Вячеслав Володин, с 2024 года парламент принял 32 закона о миграции, 21 из которых инициировали депутаты.