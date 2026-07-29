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Число выдворенных из России мигрантов выросло на 66%

За первую половину 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. мигрантов — на 65,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой статистикой поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

За первую половину 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. мигрантов — на 65,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой статистикой поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Спикер напомнил, что с февраля 2025 года административное выдворение может применяться по решению не только суда, но и МВД — во внесудебном порядке. «Как показывает анализ, введенные нормы работают, а полиция активно реализует данные полномочия», — заявил господин Володин.

На прошлой неделе Госдума более чем в два раза — до 45 — увеличила число статей КоАП, предусматривающих выдворение. Всего, как отметил Вячеслав Володин, с 2024 года парламент принял 32 закона о миграции, 21 из которых инициировали депутаты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удвоение выдворения».

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