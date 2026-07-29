Двое бойцов ВСУ скончались от заболеваний в Черниговской области

Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника, речь идет о военнослужащих Александре Кочерге, который умер 18 июля вследствие болезни, а также Евгении Мащенко, скончавшемся 19 июля в медицинском учреждении.
— Двое солдат ВСУ были мобилизованы весной 2026 года и скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок, — цитирует собеседника РИА Новости.
Он также добавил, что ранее ударом дрона «Герань» по командному пункту в Чернигове был убит командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» Владимир Гора.
До этого в СМИ утверждали, что в результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале скончались 26 украинских солдат. Потери понесла 36-й путевосстановительная бригада ВСУ.
В апреле один из бойцов ВСУ также опубликовал видео, в котором рассказал, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания. Основной симптом инфекции — высокая температура, которую не удается сбить препаратами.