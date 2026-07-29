Двое бойцов ВСУ скончались от заболеваний в Черниговской области

В апреле один из бойцов ВСУ также опубликовал видео, в котором рассказал, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания. Основной симптом инфекции — высокая температура, которую не удается сбить препаратами.