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Двое бойцов ВСУ скончались от заболеваний в Черниговской области

Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в российских силовых структурах.

Двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, речь идет о военнослужащих Александре Кочерге, который умер 18 июля вследствие болезни, а также Евгении Мащенко, скончавшемся 19 июля в медицинском учреждении.

— Двое солдат ВСУ были мобилизованы весной 2026 года и скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок, — цитирует собеседника РИА Новости.

Он также добавил, что ранее ударом дрона «Герань» по командному пункту в Чернигове был убит командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» Владимир Гора.

До этого в СМИ утверждали, что в результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале скончались 26 украинских солдат. Потери понесла 36-й путевосстановительная бригада ВСУ.

В апреле один из бойцов ВСУ также опубликовал видео, в котором рассказал, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания. Основной симптом инфекции — высокая температура, которую не удается сбить препаратами.

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