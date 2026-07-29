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Итальянская мафия скупает дроны на фоне конфликта на Украине

Итальянская мафия переходит на современные технологии и вооружение. В Палермо полиция обнаружила крупную партию оружия, прибывшую с Балканского полуострова через регион Саленто. Кроме того, у силовиков есть данные о попытках преступных кланов приобрести беспилотники. Об этом сообщил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам де Лучия, изъятое оружие переправили в Италию с территории бывшей Югославии. Он подчеркнул, что криминальные группы активно интересуются новыми видами вооружений, которые хлынули на черный рынок на фоне конфликта на Украине.

«Мы не готовы защищаться от такого оружия», — цитирует прокурора агентство ANSA.

Де Лучия охарактеризовал текущую ситуацию как попытку преступников с нуля сформировать современный арсенал. Речь идет не только об округе Палермо, но и о других регионах Италии.

Ранее, в мае, замглавы Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Ларс Гердес предупреждал о высоком риске масштабной контрабанды оружия с Украины в европейские страны после завершения боевых действий. Он допускал повторение сценария, знакомого по войнам в бывшей Югославии, когда нелегальное оружие расползлось по всей Европе. В связи с этим Frontex усилило контроль на западных границах Украины.