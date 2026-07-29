Итальянская мафия скупает дроны на фоне конфликта на Украине

Ранее, в мае, замглавы Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Ларс Гердес предупреждал о высоком риске масштабной контрабанды оружия с Украины в европейские страны после завершения боевых действий. Он допускал повторение сценария, знакомого по войнам в бывшей Югославии, когда нелегальное оружие расползлось по всей Европе. В связи с этим Frontex усилило контроль на западных границах Украины.