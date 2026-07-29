В Ростовской области может появиться рехаб для подростков

Инициатива омбудсмена появилась на фоне общественного резонанса вокруг истории частного реабилитационного центра в подмосковном Дедовске. Его владелица — ростовский психолог Анна Хоботова — стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в истязании подопечных, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По материалам следствия, в учреждении содержались 24 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет, направленных родителями для избавления от различных зависимостей.