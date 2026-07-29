Умерла Марта Егиазарова, участница шоу Stand Up на ТНТ

В возрасте 23 лет умерла участница шоу Stand Up на ТНТ Марта Егиазарова. О трагедии сообщила ее сестра Кристина, отметив, что последние годы юмористка мужественно боролась с онкологией.
«Пять лет ты боролась с раком, от которого люди умирают за пару месяцев. Ты умудрялась после химии бежать на сцену, а после — всю ночь рисовать свои шедевры, так сильно ты любила жизнь и цеплялась за нее», — сообщила родственница в соцсетях.
Кроме того, Кристина отметила, что сестра оказала на нее огромное влияние. Она также заявила, что никогда не встречала человека, столь страстно любившего жизнь и боровшегося за каждый новый день.
Церемония прощания состоится на этой неделе, 31 июля, в Краснодаре.
Напомним, на прошлой неделе умер российский актер театра, телевидения и кино Дмитрий Поднозов, известный по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия». Причиной смерти артиста также стало онкологическое заболевание.