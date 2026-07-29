В Ростове суд отменил лоцманское удостоверение из-за поддельной медсправки

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что местный житель подал в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение медосмотра. Согласно этому документу, у мужчины не было противопоказаний для работы на судах. На основании фальшивой справки ему выдали лоцманское удостоверение. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.