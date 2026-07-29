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В Ростове суд отменил лоцманское удостоверение из-за поддельной медсправки

За поддельную справку ростовчанин лишился лоцманского удостоверения и стал фигурантом двух уголовных дел.

Источник: Комсомольская правда

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что местный житель подал в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение медосмотра. Согласно этому документу, у мужчины не было противопоказаний для работы на судах. На основании фальшивой справки ему выдали лоцманское удостоверение. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилась в суд с иском о признании документа недействительным. Требования были полностью удовлетворены. И удостоверение аннулировали.

Кроме того, по материалам проверки возбуждены два уголовных дела: за подделку официального документа и за использование заведомо поддельной бумаги.