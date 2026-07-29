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В Минусинске молодожены сыграли свадьбу в русском стиле

Молодожены Еремей и Дарья зарегистрировали брак, выбрав вместо классических свадебных нарядов русские народные костюмы.

Молодожены Еремей и Дарья зарегистрировали брак, выбрав вместо классических свадебных нарядов русские народные костюмы. Необычную свадебную церемонию провели в Минусинском отделе ЗАГС.

История пары началась символично — будущие супруги познакомились на свадьбе общих друзей. Когда пришло время организовывать собственное торжество, они решили сделать его особенным и обратиться к народным традициям.

Профессиональная деятельность Еремея и Дарьи не связана с фольклором или народным творчеством. Однако, по их словам, при подготовке к свадьбе желание подчеркнуть связь с родной культурой оказалось важнее привычных свадебных канонов.

Идею молодоженов поддержали гости, которые также пришли на праздник в народных костюмах. Благодаря этому церемония получилась особенно колоритной и атмосферной.

В агентстве ЗАГС Красноярского края Еремею и Дарье пожелали семейного счастья и долгих лет совместной жизни.

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