В Минусинске молодожены сыграли свадьбу в русском стиле

Молодожены Еремей и Дарья зарегистрировали брак, выбрав вместо классических свадебных нарядов русские народные костюмы. Необычную свадебную церемонию провели в Минусинском отделе ЗАГС.
История пары началась символично — будущие супруги познакомились на свадьбе общих друзей. Когда пришло время организовывать собственное торжество, они решили сделать его особенным и обратиться к народным традициям.
Профессиональная деятельность Еремея и Дарьи не связана с фольклором или народным творчеством. Однако, по их словам, при подготовке к свадьбе желание подчеркнуть связь с родной культурой оказалось важнее привычных свадебных канонов.
Идею молодоженов поддержали гости, которые также пришли на праздник в народных костюмах. Благодаря этому церемония получилась особенно колоритной и атмосферной.
В агентстве ЗАГС Красноярского края Еремею и Дарье пожелали семейного счастья и долгих лет совместной жизни.
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