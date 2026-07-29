Разведчик «Артист» из Хабаровска рассказал о своём боевом пути

— Я говорю им: «Вы живёте в удивительное время. Моя юность пришлась на девяностые — вы помните, что это такое? Родину любить не то, что не учили — это было немодно. У многих из нас то, что есть, связано с русским роком: “Алиса”, “Наутилус-Помпилиус”… Эти песни сеяли разумное, доброе, вечное. Потому что в школах тогда этому не учили».