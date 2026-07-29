Разведчик «Артист» из Хабаровска рассказал о своём боевом пути

В блиндаже, где с трудом помещается два стола, три табурета, пирамида с оружием и спальное место на отделение разведвзвода, передо мной сидит человек, в котором удивительным образом сочетаются, казалось бы, совершенно разные таланты. Он — гвардии младший сержант, разведчик, радиотелефонист и по совместительству замполит разведывательной роты. За его плечами — четыре года боевого пути, Гуляйпольский район, Пологи, десятки выходов. А начиналось всё… с духового отделения Хабаровского колледжа искусств. Поэтому и позывной Александра — «Артист».
От цели к цели.
Его негромкий, чуть с хрипотцой голос звучит спокойно, лишь иногда Александр замолкает, чтобы собраться с мыслями или справиться с накатившими от воспоминаний эмоциями.
— Я окончил Хабаровский колледж искусств в 2001 году, — рассказывает он. — Отделение духовых и ударных инструментов. Ну вот, оттуда и пошло.
Сам он позывной не выбирал. Командир, глянув на новобранца, усмехнулся: «Мне так легче будет запомнить», Саша спорить не стал. Артист из тех людей, чьё гражданское образование было связано с музыкой и педагогикой, но в дальнейшем судьба распорядилась иначе, назначив ему особый путь.
После колледжа было педагогическое образование, увлечение спортом — тяжёлая атлетика, звание мастера спорта. Потом — работа в сфере инженерной сантехники, монтаж отопительного оборудования. Гражданская жизнь текла своим чередом.
Но внутри всегда жило то, что однажды вырвалось наружу и стало смыслом жизни.
Дорога на передовую.
Решение пришло не вдруг. Оно зрело годами.
— Это всё началось ещё до начала СВО, в четырнадцатом году, — говорит Александр. — Просто обстоятельства жизненные были такие, что не отпускали.
Но когда началась специальная военная операция, он не мог оставаться в стороне.
— Переживал, глядя на все эти события. Потому что сколько можно было издеваться над такими же, как мы? Когда началась частичная мобилизация, пошёл штурмовать военкомат в очередной раз. Удача улыбнулась, и я пришёл в Вооружённые Силы со статусом «самомобилизованный». А через год заключил контракт с Минобороны России.
Удивительно, но раньше Александр не служил в армии. В 20 лет ему поставили диагноз, не позволивший взять в руки оружие. Но жизнь — странная штука. Спустя два с лишним десятилетия он всё-таки надел военную форму. Подготовку проходил здесь, на месте, прямо в подразделении, и, по его собственным словам, ни разу об этом не пожалел.
— Когда беседовали со мной, командиры сказали: «Ну и замечательно, что ты сразу к нам пришёл. Мы тебя сами всему научим без того, чего не нужно».
Боевая школа коллектива.
Четыре года на передовой — срок немалый. За это время было всё: выходы, потери, победы, минуты горечи и боли, но чаще — те самые мгновения, когда понимаешь, зачем ты здесь.
— Главное, чему научился за четыре года, — ценить коллектив, — говорит Артист. — Каждый человек — боевая единица. Может быть хорошая, может быть не очень. Но в коллективе мы друг друга дополняем, устраняем какие-то нюансы, чтобы быть единым механизмом.
Особенно Александру запомнился август двадцать третьего года. Гуляйпольский район, гуляйпольские дачи. Тогда пришлось выполнять, пожалуй, самую необычную задачу в его жизни.
Некоторые отчаянные местные жители, ещё не понимающие, где оказались, бродили практически по линии боевого соприкосновения в шортах, с голыми торсами, с тележками, занимаясь своими хозяйственными делами. Противник относился к ним снисходительно — не обстреливал.
Но стоило только появиться нашим парням в форме, они сразу же привлекали внимание врага и попадали под огонь украинских военных. И тогда «Артист» с товарищами придумали хитрость: скинули бронежилеты и каски, спрятали автоматы, оделись так же легко, как местные, и пошли через ЛБС средь бела дня, сливаясь с населением дач.
— Решили не выделяться, — усмехается Саша. — Прикинулись по-летнему и пошли туда, куда надо. Задачу выполнили.
Тайник в старой школе.
Есть в арсенале «Артиста» и история, рассказывая которую, он всегда улыбается. После одной из боевых задач, когда группа уже собиралась отдохнуть, поступила новая — исследовать старую школу в Пологовском районе. Учебное заведение давно не функционировало, было закрыто. Команда из пяти человек во главе с «Артистом» — он тогда был командиром отделения и старшим разведгруппы — отправилась на осмотр.
— Зашли. В вестибюле, на одной из дверей вывеска: «Кабинет подполковника Шиколянко». Мужики переглянулись: много вы знаете школ, где есть кабинет подполковника? — вспоминает Александр. — Пригляделись. На полу — доски, и одна из них явно не вписывается в общую картину. Приподняли, а там пакет.
В пакете — личные дела военнослужащих войсковой части ВСУ. С фотографиями, адресами, данными родственников. Те самые документы, которые по инструкции полагалось сжигать в специальном ящике. Но украинские военные в спешке, видимо, решили закопать — чтобы не заморачиваться.
— Сдали всё в контрразведку, — пожимает плечами «Артист». — А как раз искали, кто там из местных по дворам собирает «Мавики» и FPV. А тут — пожалуйста, друзья, знакомые, адреса проживания, и все в Пологовском районе. Ну, довольно смешно вышло.
О товарищах и цене подвига.
В разговоре «Артист» не может сдержать слёз, когда вспоминает одно событие. Буквально в начале года во время тяжёлой боевой задачи погиб его товарищ. Молодой парень, 22 года.
— Он понимал, что всё уже сейчас закончится, — голос Александра дрожит. — Из последних сил взял станцию и сказал: «Мужики… Простите. Будем жить. И слава нашей России».
Вот так простой юноша, ничем не привлекающий внимания в обычной жизни, оказался настоящим гигантом, человеком высокого духа. Его последние слова послужили зарядом силы для всех остальных — не останавливаться, шагать вперёд, громить врага.
О воспитании без лозунгов.
Будучи замполитом роты, «Артист» не любит слово «воспитывать».
— Я вообще не сторонник того, чтобы кого-то воспитывать, — объясняет он. — У людей, возлагающих на себя подобные функции, это в дальнейшем вызывает гордыню. Нехорошо. Когда у человека есть вопросы — побеседуем. Придерживаюсь принципа, который озвучил киногерой Глеб Жеглов, — оперативник, не умеющий влезть в душу свидетелю, напрасно ест свой хлеб.
С парнями, 20-летними ребятами, которые приходят в подразделение, он разговаривает по душам. Они ведь ещё очень молоды. Но здесь уже все они — воины.
— Я говорю им: «Вы живёте в удивительное время. Моя юность пришлась на девяностые — вы помните, что это такое? Родину любить не то, что не учили — это было немодно. У многих из нас то, что есть, связано с русским роком: “Алиса”, “Наутилус-Помпилиус”… Эти песни сеяли разумное, доброе, вечное. Потому что в школах тогда этому не учили».
Сегодня «Артист» убеждён: воспитывать молодёжь нужно не лозунгами, а личным примером и искренней беседой.
— Всё должно быть по-человечески. Когда с тобой пытаются разговаривать лозунгами — это отталкивает.
Отец, музыка и корни.
Отдельная гордость и большая любовь Александра — его отец. Ветеран военной службы, всю жизнь прослуживший в Ансамбле песни и пляски Краснознамённого Дальневосточного военного округа. Сейчас ему 74 года, но он продолжает играть в ансамбле народных инструментов.
— Я говорю: «Пап, может, дома посидишь?» А он: «Да нет, ты что. Я так живу. Это же музыка, как рок-н-ролл».
Его Россия.
В подразделении «Артиста» — вся Россия: Саратовская область, город Энгельс, Жигулёвск, Хабаровск, Забайкальский край, Москва.
— Из столицы у нас парень, который служит с самого начала, с 22-го года. Говорю это для того, чтобы развеять миф, что «москвичи не такие», — улыбается Александр. — Неправда. А бывает и по-другому. Кто-то живёт, думает, что он здесь самый-самый, а все остальные точно похуже будут. Но я так скажу: когда сталкиваешься с ребятами из малых городов России, понимаешь — отличные парни. Настоящие мужчины.
На вопрос о мечте «Артист» отвечает сразу, без паузы:
— Военная и гражданская мечта — одна и та же. Это победа на территории бывшей Украины. Над всей этой пакостью.
Саша любит западную культуру: Pink Floyd, Queen, автомобили Mercedes. Но концепт «люди первого и второго сорта» не примет никогда.
Что будет после? «Артист» честен: он с благодарностью уволится из Вооружённых Сил.
— Я с большим уважением отношусь к армии. Мечтал служить в молодости. Сейчас мне 45, и я понимаю, что мало что дальше могу дать Армии России. Но она дала мне возможность побыть частью всего этого, внести свой вклад. В войсках должны быть молодые, здоровые парни — полные сил. Мой опыт я передам на гражданке.
«Артист» уже знает как. В его родном районе Хабаровска, в Берёзовке, есть маленький спортзал. Там он тренировался до СВО со своим товарищем — ветераном боевых действий, мужчиной шестидесяти лет. Вдвоём, по-стариковски, но с полной самоотдачей.
— Есть мысль: у нас там две школы. Заниматься с детьми физическими упражнениями, на фундаменте патриотического воспитания. Но неформально. Чтобы было искренне, по-человечески.
А ещё — семья. Сын, который уже тренируется у его наставника Михаила Валентиновича Верещагина. Сын, ради которого, в том числе, Александр и воюет.
Автор: Андрей Волошенко.