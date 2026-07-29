Хабаровчанку задержали у кустов с 37 закладками наркотиков

В Хабаровске патрульные задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков. Девушку заметили в частном секторе на улице Почтовой — она что-то внимательно рассматривала в придорожных кустах, а при виде полицейской машины попыталась уйти. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Патрульные остановили горожанку для проверки документов. Выяснилось, что ранее она уже была судима за кражу. Полицейские предположили, что девушка может быть связана с распространением запрещённых веществ, и вызвали следственно-оперативную группу.
При обследовании местности с помощью служебной собаки правоохранители обнаружили тайники. Из них изъяли 37 свёртков и два пакетика с белым порошком.
Экспертиза установила, что в них находился синтетический наркотик метилэфедрон. Общая масса изъятого вещества составила 8,13 грамма.
По данным полиции, задержанная рассказала, что работала закладчицей в интернет-магазине по продаже наркотиков. Кураторы передавали ей координаты мест, где были спрятаны партии запрещённых веществ. Девушка должна была забирать их и раскладывать наркотики по тайникам за денежное вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.