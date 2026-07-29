Хабаровчанку задержали у кустов с 37 закладками наркотиков

По данным полиции, задержанная рассказала, что работала закладчицей в интернет-магазине по продаже наркотиков. Кураторы передавали ей координаты мест, где были спрятаны партии запрещённых веществ. Девушка должна была забирать их и раскладывать наркотики по тайникам за денежное вознаграждение.