Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанку задержали у кустов с 37 закладками наркотиков

Патрульные обратили внимание на девушку, которая подозрительно вела себя при виде служебной машины.

В Хабаровске патрульные задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков. Девушку заметили в частном секторе на улице Почтовой — она что-то внимательно рассматривала в придорожных кустах, а при виде полицейской машины попыталась уйти. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Патрульные остановили горожанку для проверки документов. Выяснилось, что ранее она уже была судима за кражу. Полицейские предположили, что девушка может быть связана с распространением запрещённых веществ, и вызвали следственно-оперативную группу.

При обследовании местности с помощью служебной собаки правоохранители обнаружили тайники. Из них изъяли 37 свёртков и два пакетика с белым порошком.

Экспертиза установила, что в них находился синтетический наркотик метилэфедрон. Общая масса изъятого вещества составила 8,13 грамма.

По данным полиции, задержанная рассказала, что работала закладчицей в интернет-магазине по продаже наркотиков. Кураторы передавали ей координаты мест, где были спрятаны партии запрещённых веществ. Девушка должна была забирать их и раскладывать наркотики по тайникам за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.