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Россиянам напомнили, что попытка влезть без очереди может привести к аресту

Россиянам напомнили, что попытка пройти без очереди может повлечь ответственность, если сопровождается агрессивным поведением.

Россиянам напомнили, что попытка пройти без очереди может повлечь ответственность, если сопровождается агрессивным поведением. Об этом сообщила адвокат.

По словам эксперта, сам по себе проход вне очереди законом не запрещен. Однако использование нецензурной брани, оскорблений, угроз или применение силы может быть расценено как мелкое хулиганство.

За такие действия предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Если конфликт перерастет в драку, нарушителю может грозить уже уголовная ответственность.

В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.

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