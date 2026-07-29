Пожилая пара из Биробиджана отдала мошенникам 1,8 млн рублей

75-летнему врачу написали от имени коллеги и сообщили об утечке данных. Следом позвонил «сотрудник ФСБ», запугал уголовным делом и убедил установить спецпрограмму для связи. На вопрос о сбережениях мужчина ответил, что хранит дома крупную сумму — рубли и иностранную валюту. Мошенник заявил, что купюры нужно проверить на причастность к помощи недружественным государствам, и приказал отвезти их в Хабаровск и передать курьеру. Пенсионер рассказал обо всем жене, супруги собрали все накопления, доехали до краевой столицы и отдали пакет с деньгами девушке-курьеру. На следующий день им написала «сотрудница Центробанка» и убедила снять оставшиеся деньги со счетов. При попытке перевода в банкомате операцию заблокировали. Пенсионеры обратились к консультанту, та объяснила схему обмана и проводила их в полицию. Оставшиеся на счетах деньги удалось сохранить. Ущерб составил 1 826 918 рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.