Ефимов: Возле станции «Электрозаводская» построят деловой центр по программе КРТ

— Разработанный городом проект направлен на комплексное развитие территории транспортного узла «Электрозаводская», где осуществляется пересадка между двумя линиями метро и третьим Московским центральным диаметром. На расположенном рядом с одноименными станциями участке размером 0,42 гектара построят современный общественно-деловой центр площадью 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект превысят девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 357 миллионов рублей, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Участок находится в районе Соколиная Гора Восточного административного округа по адресу: улица Большая Семеновская, владение 10, в шаговой доступности от станций «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро и третьего Московского центрального диаметра.
— В новом комплексе разместятся офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты, которые будут востребованы как местными жителями, так и транзитными пассажирами. Кроме того, здесь появится более 840 рабочих мест. Прилегающую к зданию территорию благоустроят, проложат локальные дороги и тротуары, а также организуют удобные подходы к станциям метро и МЦД. Реализация проекта займет шесть лет, — отметили в Департаменте градостроительной политики столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Нагатино-Садовники.
В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.