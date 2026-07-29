Ефимов: Возле станции «Электрозаводская» построят деловой центр по программе КРТ

— В новом комплексе разместятся офисы, магазины, кафе, рестораны и другие объекты, которые будут востребованы как местными жителями, так и транзитными пассажирами. Кроме того, здесь появится более 840 рабочих мест. Прилегающую к зданию территорию благоустроят, проложат локальные дороги и тротуары, а также организуют удобные подходы к станциям метро и МЦД. Реализация проекта займет шесть лет, — отметили в Департаменте градостроительной политики столицы.