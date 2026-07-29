Беглый страус разорил огороды в Нижегородской области

Как стало известно, страус жил на частной ферме в лесу. На прошлой неделе его освободили некие пьяные зоозащитники, и он обосновался в Глазково. Теперь страус объедает огороды местных жителей. Хозяин обещал забрать птицу, однако вторую неделю он за ней не приезжает по разным причинам. Нижегородцы беспокоятся за страуса. Они подкармливали птицу и ухаживали за ней.