Беглый страус разорил огороды в Нижегородской области

Жители деревни Глазково в Борском районе жалуются на страуса, который разоряет их огороды. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
Ранее экзотическая птица была замечена у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский того же округа. Тогда нижегородцы гадали, откуда он мог сбежать.
Как стало известно, страус жил на частной ферме в лесу. На прошлой неделе его освободили некие пьяные зоозащитники, и он обосновался в Глазково. Теперь страус объедает огороды местных жителей. Хозяин обещал забрать птицу, однако вторую неделю он за ней не приезжает по разным причинам. Нижегородцы беспокоятся за страуса. Они подкармливали птицу и ухаживали за ней.
После общения с журналистами владелец обязался забрать страуса.
Ранее мы рассказывали, каких необычных животных можно встретить в заповеднике Борского округа.