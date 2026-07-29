«Яндекс» в рамках buy back выкупил 3,3 млн акций на 12,5 млрд рублей

4 мая 2026 года совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. в течение двух лет для долгосрочной мотивации сотрудников. С момента старта программы до 27 июля выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд руб. (3,3% от акций в свободном обращении, 0,83% от уставного капитала). При этом во втором квартале в рамках дополнительной эмиссии было размещено 894,1 тыс. акций (0,23% от уставного капитала). Объем выкупленных акций в несколько раз превысил объем дополнительного выпуска.