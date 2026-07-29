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Канск готовится к реставрации старинных зданий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске определен подрядчик работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске определен подрядчик работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения.

Канский округ получит крупные средства для сохранения исторических зданий благодаря соглашению с Министерством культуры края «О предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету».

В ближайшие два года планируется провести капитальный ремонт двух старинных зданий: Канского краеведческого музея и Дома Чевелева, в котором сейчас размещаются Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова и Молодёжная библиотека.

В 2026 году будет произведен ремонт кровельных конструкций, а в 2027-м — реставрация фасадов. Также планируются замена водосточной системы, оконных и наружных дверных заполнений, благоустройство территории и установка архитектурной подсветки.