Дорогу к Гвоздево в Хасанском округе Приморья затопило в четырех местах

В Хасанском округе Приморского края затруднен проезд к селу Гвоздево из-за четырех переливов на дороге глубиной до полуметра и длиной до одного километра. Единственный доступный маршрут к населенному пункту в настоящее время пролегает через Посьет. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минтранса Приморского края.