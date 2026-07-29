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В реке Чусовой при опрокидывании лодки пропал один из пассажиров

Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства опрокидывания маломерного судна в Чусовском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства опрокидывания маломерного судна в Чусовском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

ЧП произошло вечером 28 июля у деревни Архиповские Бараки. Лодка, в которой находилось три человека, столкнулась каменистой преградой и перевернулась. Два человека спаслись, местонахождение третьего до сих пор не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом.