В реке Чусовой при опрокидывании лодки пропал один из пассажиров

ЧП произошло вечером 28 июля у деревни Архиповские Бараки. Лодка, в которой находилось три человека, столкнулась каменистой преградой и перевернулась. Два человека спаслись, местонахождение третьего до сих пор не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятия.