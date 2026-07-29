В ДГТУ выросла стоимость обучения по всем направлениям

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в 2026 году выросла стоимость обучения по всем направлениям. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал и.о. проректора по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии Степан Буряков. По его словам, наиболее существенно выросла стоимость обучения по направлениям «Музыкальное искусство эстрады», «Дизайн» и «Монументально-декоративное искусство» — с 269 900 ₽ в 2025 году до 301 800 ₽ в 2026-м.