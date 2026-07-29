В красноярской больнице № 20 детям начали устанавливать инсулиновые помпы

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона впервые начали устанавливать инсулиновые помпы детям с сахарным диабетом 1-го типа. Такие устройства заменяют многократные ежедневные инъекции. Помпа непрерывно подает инсулин по заранее настроенной программе и помогает снизить риск резких скачков сахара. Мама одной из пациенток Ирина Рукосуева рассказала, что после постановки диагноза в апреле 2024 года дочери приходилось делать по 6—7 уколов каждый день. Это очень тяжело для ребенка: образуются шишки, сахар скачет. Мы два года стояли в очереди. Есть родители, которые боятся, мы не боимся — это облегчает жизнь. Надеемся, теперь сможем возобновить спорт, — поделилась женщина. Перед установкой помпы врачи подробно обучают детей и родителей: объясняют, как пользоваться устройством, контролировать сахар и правильно вводить инсулин. В больнице также проводят школы сахарного диабета. По словам заместителя главного врача по детству КМКБ № 20 Юлии Кузнецовой, уже сформирован список маленьких пациентов, которым тоже установят такие устройства. До конца года высокотехнологичную помощь получат еще 13 детей. Внедрение технологии стало возможным благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что в Красноярском роддоме № 4 детям будут проводить углубленную диагностику печени.