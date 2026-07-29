По всему Крыму действуют ограничения энергоснабжения

В среду, 29 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
«Отключения происходят оперативно», — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, это зависит от ситуации в энергорайонах. Свет отключают для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети, а также для того, чтобы провести ремонтные работы.
«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации энергоснабжения полуострова», — заверили в «Крымэнерго».
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