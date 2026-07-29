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29 июля угрозу атаки БПЛА сняли в Волгоградской области

Режим беспилотной опасности длился шесть часов 29 июля в Волгограде и области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал шесть часов. МЧС объявили об отбое утром 29 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

О потенциальной угрозе налета беспилотников жителей региона предупредили около полуночи. Однако никаких ограничений на полеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не вводили. В шесть утра режим беспилотной опасности сняли.

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