Более 10 новых автобусов поставили для проекта «Москва — область»

«На площадку Мосгортранса “Красногорск” началась поставка автобусов среднего класса “Ситимакс 9”. В Москву уже пришло более 10 современных машин российского производства», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В ведомстве добавили, что ранее эту модель протестировали на маршрутах столицы и ближайшего Подмосковья в рамках проекта «Москва — область».
Отмечается, что автобусы новой поставки вышли на маршрут № 1594 в Одинцовском городском округе. Так, техника подходит для работы на сложных участках дороги, где бывает непросто проехать или повернуть машинам большого класса.
«Ситимакс 9» — одна из передовых моделей автобусов среднего класса российского производства. По заключенному в 2025 году контракту в столицу придет 23 такие машины. Современная техника сделает поездки пассажиров еще более комфортными. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать пригородные маршруты в рамках проекта «Москва — область», — заключил Ликсутов.