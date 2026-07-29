Более 10 новых автобусов поставили для проекта «Москва — область»

«Ситимакс 9» — одна из передовых моделей автобусов среднего класса российского производства. По заключенному в 2025 году контракту в столицу придет 23 такие машины. Современная техника сделает поездки пассажиров еще более комфортными. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать пригородные маршруты в рамках проекта «Москва — область», — заключил Ликсутов.