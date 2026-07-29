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Более 10 новых автобусов поставили для проекта «Москва — область»

Для проекта «Москва — область» поставлено еще более 10 новых автобусов среднего класса «Ситимакс 9», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Magnific

«На площадку Мосгортранса “Красногорск” началась поставка автобусов среднего класса “Ситимакс 9”. В Москву уже пришло более 10 современных машин российского производства», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве добавили, что ранее эту модель протестировали на маршрутах столицы и ближайшего Подмосковья в рамках проекта «Москва — область».

Отмечается, что автобусы новой поставки вышли на маршрут № 1594 в Одинцовском городском округе. Так, техника подходит для работы на сложных участках дороги, где бывает непросто проехать или повернуть машинам большого класса.

«Ситимакс 9» — одна из передовых моделей автобусов среднего класса российского производства. По заключенному в 2025 году контракту в столицу придет 23 такие машины. Современная техника сделает поездки пассажиров еще более комфортными. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать пригородные маршруты в рамках проекта «Москва — область», — заключил Ликсутов.

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