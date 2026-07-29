Роза Сябитова объяснила, как правильно заполнить анкету на сайтах знакомств

Ведущая программы «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова в беседе с KP.RU рассказала, как правильно заполнять анкету на сайтах знакомств. По её словам, главное — личная история, а не яркая внешность.
«Если кому-то кажется, что можно сделать губы побольше и тогда на них обратят внимание, то это ошибочное мнение. Важна личная история», — поделилась Сябитова. Телеведущая подчеркнула, что описание должно быть правдивым, не стоит выдумывать про себя интересные детали, ведь это рано или поздно вскроется.
Ранее KP.RU описала основные рекомендации Розы Сябитовой о том, как устроить личную жизнь. Женщинам она советовала встречаться с тремя мужчинами одновременно для повышения шансов на замужество. Среди других правил — избегать секса на первом свидании, мужчинам после развода она говорила не тянуть с новым браком, чтобы не привыкнуть к свободе.
Роза Сябитова: Я адреналинщица. За мной интересно наблюдать.