Роза Сябитова объяснила, как правильно заполнить анкету на сайтах знакомств

«Если кому-то кажется, что можно сделать губы побольше и тогда на них обратят внимание, то это ошибочное мнение. Важна личная история», — поделилась Сябитова. Телеведущая подчеркнула, что описание должно быть правдивым, не стоит выдумывать про себя интересные детали, ведь это рано или поздно вскроется.