Роза Сябитова пожалела Диброва: «Опять выбирает молодых, но сил уже нет»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с KP.RU пожалела Дмитрия Диброва, который, по слухам, снова пытается строить отношения с молодыми женщинами. Она не осуждает коллегу, но считает, что ему пора вспомнить о возрасте и принять, что не все можно себе позволить.
«Диброва совершенно не осуждаю. Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить», — сказала Сябитова.
Сябитова отметила, что в отношениях нет универсальных правил и молодые тоже разводятся. Однако, по её мнению, если молодая женщина остается с пожилым мужчиной надолго, значит, система договорённостей работает. Разница в поколениях — это разница взглядов, но когда люди создали семью в молодости, прошли через трудности и старятся вместе — это правильная история.
Роза Сябитова: Я адреналинщица. За мной интересно наблюдать.
Напомним, год назад от Дмитрия Диброва после 16 лет брака ушла к более молодому и состоятельному мужчине жена. Полина Диброва младше ведущего на 29 лет. Это произошло после того, как у телеведущего случился инсульт, и работы у Дмитрия Диброва стало меньше.
Ранее Дмитрий Дибров рассказал, что после развода оставил бывшей жене Полине весь автопарк и городское жильё, а себе — только загородный дом на Рублёвке, который строил на свои деньги. Он также сообщил, что дети остались с матерью, а старший сын Саша живёт с ним. Дибров признался, что ждёт возвращения жены и готов простить её, если она захочет вернуться.