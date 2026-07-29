Роза Сябитова пожалела Диброва: «Опять выбирает молодых, но сил уже нет»

«Диброва совершенно не осуждаю. Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить», — сказала Сябитова.