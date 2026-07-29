Роза Сябитова: «Мужчины в мои планы не входят»

Телеведущая Роза Сябитова в интервью KP.RU призналась, что на данный момент в её планы мужчины не входят.
По словам Сябитовой, она активно ведет социальные сети и представляет там мнение поколения бабушек. Она сообщила, что хотела бы это делать как можно дольше.
«Плюс надо денежки зарабатывать — в том числе, чтобы поддерживать мою загородную усадьбу в должном виде. Мужчины в эти планы не входят, потому что это затратно и физически, и эмоционально, и финансово», — рассказала Сябитова.
Телеведущая пояснила, что не планирует подрывать налаженную с таким трудом систему своей жизни. Кроме того, она призналась, что не хочет снова быть молодой, так как ей нравится свой нынешний возраст.
«Постепенно я все это создала и теперь наслаждаюсь жизнью. А самый ближайший план — отпуск с внучкой», — заключила она.
Ранее сайт KP.RU писал, что Сябитова объяснила, как правильно заполнить на сайтах знакомств. Она предупредила о большом количестве мошенников в этой сфере.