ХК «Амур» пополнили два игрока питерского «СКА»

Хоккейный клуб «Амур» произвел обмен со СКА, в результате которого в Хабаровск прибудут два игрока. Санкт-Петербургский клуб получит компенсацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, в новом сезоне за ХК «Амур» сыграет Семен Демидов, который перешел в состав СКА в 2021 году. Играя в «СКА-1946» и «СКА-ВМФ», он провел 13 матчей, однако взрослую карьеру начинал еще в молодежной команде «Русские Витязи».
На счету нападающего 73 заброшенные шайбы и 91 результативная передача в МХЛ, а также 102 (44+58) очка в 141 матче в ВХЛ. Кроме того, Демидов участвовал в молодежном чемпионате мира в 2022 году.
— Семеном Демидовым мы интересовались еще в прошлом сезоне. На наш взгляд, он обладает неплохими техническими навыками, чтобы стабильно и достойно играть в КХЛ. Прошлый сезон у него получился неоднозначным, но у нас он получит возможность перезагрузиться и выйти на новый уровень. Мы отметили его игровое мышление, классный бросок, трудолюбие и огромный профессионализм вне льда. Парень действительно фанатично относится к своему делу, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Еще одним новым игроком хабаровского клуба станет 26-летний Данила Галенюк. В 2015 году он стал вице-чемпионом Мирового Кубка Вызова U17, а через год взял бронзу. В 2017 году защитник стал хоккеистом СКА и прошел все ступени клубной системы. В том же году он получил бронзу на чемпионате мира среди юниоров.
Будучи армейцем, выиграл Кубок Континента в 2018 году, а спустя два года взял серебро на чемпионате мира среди молодежи. Уже в 2021 году Галенюк пополнил «Сочи», где пробыл два с половиной сезона. Тогда же игрок получил бронзу в КХЛ.
Вернулся в СКА хоккеист в 2024 году. На его счету 55 (14+41) очков, 284 силовых приема и 308 блокированных бросков, набранных в КХЛ.
— Данила Галенюк находится в оптимальном хоккейном возрасте: он достаточно молод, но уже очень опытен. У него хорошие габариты, неплохое катание и, в принципе, есть все необходимые качества, чтобы стать стабильным игроком основного состава нашей команды, — сказал Никита Точицкий.