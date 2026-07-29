ХК «Амур» пополнили два игрока питерского «СКА»

— Семеном Демидовым мы интересовались еще в прошлом сезоне. На наш взгляд, он обладает неплохими техническими навыками, чтобы стабильно и достойно играть в КХЛ. Прошлый сезон у него получился неоднозначным, но у нас он получит возможность перезагрузиться и выйти на новый уровень. Мы отметили его игровое мышление, классный бросок, трудолюбие и огромный профессионализм вне льда. Парень действительно фанатично относится к своему делу, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.