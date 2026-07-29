Минтранс решил сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле

Министерство транспорта России разрабатывает законодательные поправки и дорожную карту для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили «РИА Новости» о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа сейчас согласуется с профильными государственными органами. Работа над дорожной картой ведется совместно с «Яндекс Такси».