Минтранс решил сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле

Министерство транспорта России разрабатывает законодательные поправки и дорожную карту для снижения стоимости поездок в такси для семей с детьми. В ведомстве заявили «РИА Новости» о подготовке изменений в закон о такси, которые должны регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Проект документа сейчас согласуется с профильными государственными органами. Работа над дорожной картой ведется совместно с «Яндекс Такси».
С 1 июня 2026 года в Уфе запущен пилотный проект, предоставляющий скидку 30% на детские поездки многодетным семьям. Эксперимент реализуется при участии Минтранса РФ, «Яндекс Такси» и регионального министерства семьи. По итогам тестирования в Уфе будет принято решение о возможности распространения льготного режима на другие регионы России.